Visite commentée « Henry Frugès – Le Corbusier, deux noms pour une cité » Maison Frugès-Le Corbusier Pessac

Visite commentée « Henry Frugès – Le Corbusier, deux noms pour une cité » Maison Frugès-Le Corbusier Pessac samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée « Henry Frugès – Le Corbusier, deux noms pour une cité » 20 et 21 septembre Maison Frugès-Le Corbusier Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites commentées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:15:00

Visite commentée du quartier

Un parcours aux multiples facettes pour voir, entendre et ressentir autrement ce site remarquable, inscrit au Patrimoine mondial par l’Unesco au titre de « L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement moderne »

Avec le soutien d’Aquitanis et la participation des habitants.

Prolongez l’exploration avec l’exposition photographique, proposée en extérieur :

Destinations Le Corbusier : promenades architecturale*

Une immersion en images au cœur des sites emblématiques de l’Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe consacré à Le Corbusier. L’occasion de mettre en lumière l’ampleur de ce chef-d’œuvre du Mouvement Moderne et l’élan collectif qui le fait vivre. À découvrir en autonomie.

*Une création de l’Association des Sites Le Corbusier.

Samedi et dimanche, de 10h à 18h

Rue Henry Frugès (le long de la voie ferrée) – 33600 Pessac

Accès libre

Inédit ! Vivez en famille une expérience unique avec le jeu :

Bienvenue dans l’univers de Le Corbusier !*

Embarquez pour une aventure où chaque énigme vous rapproche pas à pas du monde fascinant de Le Corbusier. Une exploration ludique en autonomie à partager en famille à partir de 7 ans. Prêts à percer les mystères de l’architecture moderne ? Pensez à prendre votre crayon !

*Une création de l’Association des Sites Le Corbusier.

Samedi et dimanche de 10h30 à 17 h : livret du jeu à retirer à la maison Frugès-Le Corbusier – 4, rue Le Corbusier – 33600 Pessac

Accès libre.

Maison Frugès-Le Corbusier 4 rue le Corbusier, 33600 Pessac, France Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://citefrugeslecorbusier.pessac.fr »}] Prototype des réalisations futures de Le Corbusier, la cité-jardin de Pessac a été construite en 1926 selon des techniques nouvelles et des conceptions sociales qui ont trouvé là leur application pratique. Quatre types de maisons ont été réalisés dans la cité Frugès. La maison située 4, rue Le Corbusier, est du type gratte-ciel, constitué par une maison double surmontée d’une terrasse (rez-de-chaussée + 2).

La cité Frugès-Le Corbusier, appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO.

© Ville de Pessac – FLC/ADAGP