Visite commentée : « Histoire de l’ancien collège des jésuites » Collège Gambetta Cahors

Visite commentée : « Histoire de l’ancien collège des jésuites » Dimanche 21 septembre, 10h30 Collège Gambetta Lot

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

En 1604, Henri IV confie le collège du Quercy à la Compagnie de Jésus, pilier de la Contre-Réforme issue du Concile de Trente. Les parties les plus remarquables de l’établissement datent de cette période.

⛪ La chapelle, lieu sacré et de prédication, reflète par son architecture et ses décors peints l’esthétique et les ambitions spirituelles des Jésuites.

Dans la salle des déclamations, espace dédié à l’enseignement, s’incarne leur pédagogie fondée sur l’éloquence, le théâtre et la discipline.

Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.

© Département du Lot