Visite commentée « Histoire d’eaux : la vie au bord du Tarn » Office de Tourisme d’Albi Albi

Visite commentée « Histoire d’eaux : la vie au bord du Tarn » Dimanche 21 septembre, 10h30 Office de Tourisme d’Albi Tarn

Tarif unique: 5 €. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Balade guidée sur les berges du Tarn – À la découverte des énergies de l’eau

Profitez d’une balade sur les berges du Tarn pour découvrir le patrimoine et les métiers liés à la rivière, source de vie et d’activité pour les Albigeois durant des siècles : moulins à blé, à pastel, à huile, à filer ou fouler les textiles, mais aussi batellerie et navigation…

Aujourd’hui réhabilités ou en ruine, ces vestiges témoignent d’une impressionnante architecture de brique, mettant en lumière le rôle majeur de l’eau dans le développement économique et humain de la ville.

Balade proposée dans le cadre des rendez-vous culturels départementaux : À l’eau ! La culture coule de source dans le Tarn en 2025.

Office de Tourisme d'Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

© OT ALBI