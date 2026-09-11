Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visite commentée « Histoire des hôtels particuliers »

Office de Tourisme 1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 15:00:00

fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :

2026-10-27

L’histoire des hôtels particuliers à l’architecture typiquement Renaissance vous sera racontée lors d’une visite commentée à travers le centre historique de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

.

Office de Tourisme 1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided Tour : “History of Mansions”

You’ll learn about the history of the mansions with their distinctive Renaissance architecture during a guided tour through the historic center of Saint-Paul-Trois-Châteaux.

L’événement Visite commentée « Histoire des hôtels particuliers » Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence