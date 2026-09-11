Visite commentée « Histoire des hôtels particuliers » Office de Tourisme Saint-Paul-Trois-Châteaux
mardi 27 octobre 2026 · Office de Tourisme · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Visite commentée « Histoire des hôtels particuliers »
Office de Tourisme 1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27 16:30:00
Date(s) :
2026-10-27
L’histoire des hôtels particuliers à l’architecture typiquement Renaissance vous sera racontée lors d’une visite commentée à travers le centre historique de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
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Office de Tourisme 1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
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English : Guided Tour : “History of Mansions”
You’ll learn about the history of the mansions with their distinctive Renaissance architecture during a guided tour through the historic center of Saint-Paul-Trois-Châteaux.
L’événement Visite commentée « Histoire des hôtels particuliers » Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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