Visite commentée : Histoire du chemin de fer en Haute-Bigorre Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Visite commentée : Histoire du chemin de fer en Haute-Bigorre Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 15h00 Médiathèque Simone Veil Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Train et tramways en Haute-Bigorre : histoire en archives

Les bibliothécaires vous présenteront une sélection de documents rares issus des fonds patrimoniaux de la médiathèque, en lien avec l’histoire du chemin de fer en Haute-Bigorre.

Du 2 au 20 septembre 2025, dans le hall de la médiathèque :

Découvrez l’exposition « Train et tramways en Haute-Bigorre (1862–1971) », conçue à partir de documents d’archives et de collections patrimoniales locales.

Un voyage dans le temps à la découverte du réseau ferroviaire qui a marqué le territoire.

Médiathèque Simone Veil 4 rue Alsace-Lorraine, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

