visite commentée « histoire du manoir du Tourp » Omonville-la-Rogue La Hague

visite commentée « histoire du manoir du Tourp » Omonville-la-Rogue La Hague samedi 20 septembre 2025.

visite commentée « histoire du manoir du Tourp »

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Une balade commentée autour du manoir pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique de la Hague.

Gratuit et sans réservation, dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

English : visite commentée « histoire du manoir du Tourp »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement visite commentée « histoire du manoir du Tourp » La Hague a été mis à jour le 2025-08-24 par Attitude Manche