visite commentée « histoire du manoir du Tourp » Omonville-la-Rogue La Hague
visite commentée « histoire du manoir du Tourp » Omonville-la-Rogue La Hague samedi 20 septembre 2025.
visite commentée « histoire du manoir du Tourp »
Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Une balade commentée autour du manoir pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique de la Hague.
Gratuit et sans réservation, dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine .
Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89
English : visite commentée « histoire du manoir du Tourp »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement visite commentée « histoire du manoir du Tourp » La Hague a été mis à jour le 2025-08-24 par Attitude Manche