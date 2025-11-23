Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite commentée Histoire du manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague

Visite commentée Histoire du manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague dimanche 23 novembre 2025.

Visite commentée Histoire du manoir du Tourp

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :
2025-11-23

Une balade commentée autour du manoir pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique de la Hague.   .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie  

English : Visite commentée Histoire du manoir du Tourp

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite commentée Histoire du manoir du Tourp La Hague a été mis à jour le 2025-10-28 par Attitude Manche