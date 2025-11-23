Visite commentée Histoire du manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague
Visite commentée Histoire du manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague dimanche 23 novembre 2025.
Visite commentée Histoire du manoir du Tourp
Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche
Une balade commentée autour du manoir pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique de la Hague. .
