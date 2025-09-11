Visite commentée Histoire et Architecture Angers
Visite commentée Histoire et Architecture
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : 2025-09-11
Début : 2025-09-11 12:15:00
fin : 2025-09-11 13:30:00
Date(s) :
2025-09-11 2025-09-25 2025-10-23 2025-11-13
De la Préhistoire au XXe siècle, découvrez comment 6000 ans de construction ont modelé le paysage du château ! .
2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire
