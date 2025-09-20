Visite commentée Hôtel Bodard de la Jacopière Chinon

Visite commentée 20 et 21 septembre Hôtel Bodard de la Jacopière Indre-et-Loire

Programmation à retrouver sur bodard.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Hôtel Bodard de la Jacopière à Chinon est inscrit en totalité au titre des Monuments Historiques. Il était propriété de la Ville de Chinon depuis 1822, après avoir été la résidence de Jean-Baptiste Bodard de la Jacopière, maire de Chinon entre 1813 et 1816 et qui en lègue son nom. Il accueillit la société d’histoire local, le musée de la ville et les Compagnons du tour de France. Depuis 2021, l’édifice a été vendu à la SCI de Liesse, issue de l’association Bodard, dans l’optique d’y créer un Centre International du Patrimoine.

L'hôtel Bodard de la Jacopière, au pied de la forteresse de Chinon, est l'un des hôtels particuliers médiévaux les plus importants de la ville. Les charpentes du corps de logis principal sont datées du XIVe siècle, l'aile est a été rajoutée au XVIIe siècle. A l'intérieur, des décors remontant au XVIIIe-XIXe siècle sont conservés.

