Visite commentée Hôtel de la Préfecture Bourges

Visite commentée Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h15, 15h45 Hôtel de la Préfecture Cher

Inscriptions préalables obligatoires

Le circuit de visite proposé : les façades ; le bâtiment G. Ruetsch ; le hall d’entrée ; l’antichambre ; le bureau des secrétaires du préfet ; le bureau du préfet ; la salle Claude-Érignac ; la chambre d’invité et sa salle de bains attenante (accessible depuis la salle Érignac) ; la salle à manger et le salon ; les jardins (s’il fait beau).

L’accueil des visiteurs se fera place Marcel-Plaisant.

Les personnes non inscrites ne pourront pas pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de la préfecture.

Hôtel de la Préfecture Place Marcel-Plaisant 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 67 18 18 http://www.cher.gouv.fr/ https://twitter.com/Prefet18;https://www.facebook.com/Prefet18/ La préfecture : partie subsistante de l’ancien palais ducal édifié en 1370 par le duc Jean de Berry. Devenu bien national à la Révolution, le petit palais devient officiellement Préfecture du Cher en 1800, date de leur création. Résidence du préfet, elle abrite des salons privatifs, des salles de réceptions, et les bureaux des cabinets. Le jardin qui surplombe la ville prend ses fondations sur d’anciens vestiges. Pour se rendre à la préfecture du Cher : Par bus : Transports urbains de Bourges et de son agglomération sur www.agglobus.com – Arrêt »EUROPE » lignes départementales (communes/Bourges) sur www.ligne18.fr A partir de la gare SNCF de Bourges : – à pied : trajet d’environ 22 mn – en bus : trajet d’environ 11 mn : ligne 01 (Foulonne/Rotée/Golf) de l’arrêt »BOURGES-GARE SNCF » à l’arrêt « EUROPE » Pour stationner : – Parking gratuit le plus proche : Séraucourt/centre historique (1 000 places) – Parkings payants les plus proches : Parking place Marcel Plaisant, et parking »Mairie/cathédrale » (300 places)

Préfecture du Cher – BRECI – Sébastien JACQUES