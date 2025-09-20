Visite commentée Hôtel de ville Bourges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T12:45:00
Fin : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T12:45:00
Visite guidée de l’hôtel de ville et du bureau du maire
sur inscriptions
samedi : 9h45, 10h30, 11h15 et 12h
RDV entrée de l’hôtel de ville, 11 rue Jacques Rimbault
Hôtel de ville 11 rue Jacques-Rimbault, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges