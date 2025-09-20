Visite commentée Hôtel particulier du XVIe siècle Chinon

Visite commentée Hôtel particulier du XVIe siècle Chinon samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée 20 et 21 septembre Hôtel particulier du XVIe siècle Indre-et-Loire

Propriété privée. Visite dans le respect des règles fixées par le propriétaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez les mystères et les merveilles de cet hôtel particulier ainsi que leurs propriétaires passionnés.

Visite libre dans le respect de l’organisation du propriétaire privé.

Hôtel particulier du XVIe siècle 52 rue Haute-Saint-Maurice, 37000 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Historique

Siècle de la campagne principale de construction

XVe siècle

Au fond d’une cour, l’hôtel de trois étages sur rez-de-chaussée, présente une façade percée de fenêtres gothiques à croisées de pierre, et une tour polygonale d’escalier à vis dont la porte d’entrée à mouluration gothique est surmontée d’un galbe retombant sur des choux faisant consoles et encadré de pinacles. A l’est de ce logis, un second bâtiment perpendiculaire forme une seconde cour dont l’accès se fait en passant sous un porche en anse de panier. Un troisième corps de logis, dont la porte, encastrée dans un arc en tiers point, comporte un linteau droit soutenu par des consoles amortissant les jambages profondément moulurés. La partie supérieure de cette façade faisant fond de cour est surmontée d’un étage de tour octogonale.

Description

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture

Protection et label

Nature de la protection de l’édifice

Inscrit MH partiellement

Date et niveau de protection de l’édifice

1978/09/07 : inscrit MH

Précision sur la protection de l’édifice

Les façades et les toitures (cad. AR 67) : inscription par arrêté du 7 septembre 1978.

Source : base Mérimée

