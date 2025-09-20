Visite commentée « Il était une fois, le marché à Belfort » Marché Fréry Belfort

Visite commentée « Il était une fois, le marché à Belfort » Samedi 20 septembre, 10h00 Marché Fréry Territoire de Belfort

Sur inscription | Départ de Belfort Tourisme.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Où se tenait le marché à travers les siècles à Belfort ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une guide-conférencière de Belfort Tourisme vous conduira à travers les rues de la vieille ville sur les traces des premiers marchés belfortains avant de découvrir la halle Fréry, fraîchement restaurée.

Marché Fréry 5 rue Fréry 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 55 90 90 »}] [{« link »: « http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme »}] Le marché Fréry de Belfort a été conçu en 1904 par l’architecte Eugène Lux et construit par l’entreprise Schwartz et Meurer, à qui l’on doit les grilles du Grand Palais à Paris. Il ouvre au public en 1905.

La diversité des matériaux (acier, verre peint, céramique, pierre, etc.) conjuguée au style 1900, en font l’un des plus beaux marchés de Bourgogne-Franche-Comté.

Le marché Fréry de Belfort s’inscrit dans la lignée des marchés couverts en construction métallique, édifiés entre 1870 et le début du XXe siècle, à l’instar des Halles de Paris de Victor Baltard et des toutes les constructions métalliques françaises de cette époque, qui ont fait la renommée de la France dans le monde entier.

© Carole Millot / Belfort Tourisme