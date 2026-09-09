Visite commentée : il faut sauver les œuvres !, Musée Bonnat-Helleu, Bayonne

Informations pratiques

Visite commentée : il faut sauver les œuvres ! Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h00, 15h45, 16h30 Musée Bonnat-Helleu Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation (uniquement sur place). Places limitées à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comment les équipes des musées réagissent-elles face à un début d’incendie ou à une inondation ?

Laissez-vous guider par Camille Delvincourt, technicienne de conservation, et découvrez les gestes, les méthodes et les missions mises en œuvre pour protéger et sauver les collections en situation d’urgence.

Musée Bonnat-Helleu 5 rue Jacques Laffitte, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 46 63 60 https://mbh.bayonne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mbh.bayonne.fr/ »}] Le musée Bonnat-Helleu cherche à susciter la curiosité, le plaisir et la compréhension des arts en collectant, conservant, exposant et interprétant des œuvres d’art d’une qualité exceptionnelle et d’une importance historique, dans l’intérêt de tous les publics. Le musée conserve près de 7 000 œuvres, comptant peintures, sculptures, dessins et objets d’arts, de l’Antiquité au XXe siècle. Nos conditions d’accès sont à retrouver sur le site internet du musée.

Comment les équipes des musées réagissent-elles face à un début d’incendie ou à une inondation ?

© Musée Bonnat-Helleu – Photographe Alexandra Vaquero