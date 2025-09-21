Visite commentée « impasses des Fouillouses » Saint-Rambert-d’Albon

Début : 2025-09-21

Exploration du paysage des Fouillouses où l’on découvrira, peut-être, des oiseaux devenus rares, où on touchera du pied un sol toujours vivant, où on appréhendera la fin d’une agriculture, un jeu à qui gagne-perd…

Impasse des Fouillouses Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 73 41 60 vivreicienvironnement@gmail.com

English :

Exploring the landscape of Les Fouillouses, where you may discover birds that have become rare, touch the soil that is still alive with your feet, apprehend the end of agriculture, a game of win-lose…

German :

Ein Film über das Leben in der Landwirtschaft in Les Fouillouses, in dem Sie vielleicht selten gewordene Vögel entdecken, den Boden berühren, der noch immer lebendig ist, das Ende der Landwirtschaft erahnen, ein Spiel um den Sieg…

Italiano :

Esplorare il paesaggio di Les Fouillouses, dove si possono scoprire uccelli ormai rari, dove si può toccare la terra ancora viva, dove si può contemplare la fine dell’agricoltura, un gioco a premi…

Espanol :

Explorar el paisaje de Les Fouillouses, donde podrá descubrir aves que se han vuelto raras, donde podrá tocar la tierra que aún está viva, donde podrá contemplar el fin de la agricultura, un juego de ganar-perder…

