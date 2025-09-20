Visite commentée jardin exotique Au Paradis des plantes jardin « Au paradis des plantes 30 ter, rue de Wormhout 59470 Esquelbecq Esquelbecq

4€ par adulte ; gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Situé à deux pas du coeur d’un village historique, dans une zone boisée dont les chênes sont centenaires, ce jardin unique à travers les yeux de son créateur où les plantes s’épanouissent dans un décor enchanteur.

Promenez-vous dans les allées bordées de plantes et de fleurs et laissez-vous séduire par l’exotisme des plantes asiatiques et bien plus encore. Un véritable paradis végétal alliant couleurs, nature et zénitude.

Chemin faisant, le propriétaire vous fera voyagé et partagé ses connaissances des plantes rares dont l’origine proviennent des cinq continents.

Situé à deux pas du coeur d'un village historique, dans une zone boisée dont les chênes sont centenaires. La diversité des plantes vous offre une palette de couleurs. Chemin faisant le propriétaire vous fera voyager et partager ses connaissances des plantes rares dont l'origine vient des cinq continents.

Journées européennes du patrimoine 2025

Patrick Vandewalle