Visite commentée : jardins et façades du château de Septfonts, Château de Septfonds, Trélissac

Informations pratiques

Visite commentée : jardins et façades du château de Septfonts 19 et 20 septembre Château de Septfonds Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Visite des jardins et des façades du château de Septfonds

Découvrez le château de Septfonds à travers une visite extérieure consacrée à ses jardins et à ses façades. Une occasion d’apprécier le cadre du domaine, son architecture et son élégance, tout en profitant d’un accès exceptionnel aux abords du château.

Visite des intérieurs non incluse.

Château de Septfonds 62 route de paris, 24750 Trélissac Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33076366633 Brève histoire du château :

Au XVIIIe siècle sous Louis XV, Bernard Faure de Rochefort (1724-avant 1796), président-trésorier de France au bureau de Guienne marié, en 1753, avec Françoise Léonarde du Cluzel de la Chabrerie (1735-1821) font édifier le château de Septfonds à Trélissac sur un plateau à l‘orée de la forêt de Lanmary, par l’architecte Louis Victor qui réalisa le grand théâtre de Bordeaux.

La famille Faure appartient à la noblesse du Périgord et du Bordelais. Elle a joint à son nom celui de la seigneurie de Rochefort qu’elle possède dans la paroisse de Saint-Cyprien d’Auberoche, en Périgord. La filiation remonte au XVe siècle à Jean du Faure de la Roderie, Lussas, Fontroubade, baron de Saint-Martial de Valette.

Le logis de style classique présente côté jardin une façade décorée de refends et de bandeaux soulignant les deux étages. Les baies sont cintrées au rez-de-chaussée, rectangulaires au premier étage. Au second étage les fenêtres sont des impostes..

Un avant-corps polygonal reprend les mêmes ouvertures que celles du logis

Une balustrade à l’italienne dissimule avec élégance la toiture plate. .

Côté cour la façade comporte aussi un léger avant-corps avec un fronton triangulaire sculpté aux armes de la famille Faure de Rochefort.

Leur fils Germain François Faure (1754-1822) comte de Rochefort aura à rendre compte à la Révolution car après une carrière d’avocat général à la Cour de Paris et une nomination d’intendant de Bretagne du 14 décembre 1788 au 15 janvier 1790, quand il revient à Périgueux, il y est arrêté le 15 frimaire an II (5 décembre 1793) et reste interné jusqu’au 23 vendémiaire an III (14 octobre 1794). marié en 1796 avec Marie Gabrielle de Lavie. En 1810 il est membre du conseil général de Dordogne. Il est nommé conseiller d’État honoraire le 5 juillet 1814. Marié en 1796 avec Marie Gabrielle de Lavie, il achètera le château de la Valade à Bourdeilles. membre du conseil général de Dordogne en 1810 il est nommé conseiller d’état honoraire le 5 juillet 1814.

Le château a appartenu un temps au XIXe au comte Joseph Lestrade de Conty puis aux familles Dubruel et Feymoreau d’Arquistade.

En 1927 Gabriel de Choiseul Pralin (1879-1966) héritier d’une lignée aristocratique comptant cinq maréchaux, et son épouse Marie Cagninacci achètent cette belle demeure où dés le 22 juin 1940 le Duc et ses trois fils (Jean, René et Charles) s’engagent dans la résistance, sûrs que l’avenir est avec le général De Gaulle. Sur les conseils de l’abbé Jean Sigala, Edmond Michelet qui dirige Combat en Limousin, propose au duc de Praslin de devenir le chef du mouvement en Dordogne. Il cache des armes dans son domaine, héberge des Alsaciens réfugiés, abrite des parachutistes Anglais et participe à des opérations de sauvetage.

En 1959 la famille Lamarle grand-parents des propriétaires actuels, descendants du maréchal Duroc, l’acquiert.

Aujourd‘hui le château reste une propriété privée.

Façades et toitures du château sont inscrites à l’inventaire des monuments Historiques depuis le 16 décembre 1947.

Sont visibles lors des visites le jardin et les façades extérieures. Accessible en voiture, à quelques kilomètres de Périgueux. Vous pouvez vous garer dans le champs délimité à cet effet à gauche du chemin. Des panneaux vous guideront.

Visites des jardins et façades uniquement

©Diane Duroc