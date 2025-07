Visite commentée Jehan de Dunois Châteaudun

Le château de Châteaudun propose une visite commentée sur Jehan de Dunois, comte de Dunois et compagnon d’armes de Jeanne d’Arc qui fit reconstruire le château de Châteaudun au cours du 15e siècle.

La visite commentée est comprise dans le droit d’entrée habituel du monument. .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

English :

Châteaudun castle offers a guided tour of Jehan de Dunois, Count of Dunois and comrade-in-arms of Joan of Arc, who had Châteaudun castle rebuilt in the 15th century.

German :

Das Schloss Châteaudun bietet eine kommentierte Führung über Jehan de Dunois, Graf von Dunois und Waffengefährte von Jeanne d’Arc, der das Schloss Châteaudun im 15. Jahrhundert wieder aufbauen ließ.

Italiano :

Il Castello di Châteaudun offre una visita guidata a Jehan de Dunois, conte di Dunois e compagno d’armi di Giovanna d’Arco, che fece ricostruire il Castello di Châteaudun nel XV secolo.

Espanol :

El castillo de Châteaudun ofrece una visita guiada a Jehan de Dunois, conde de Dunois y compañero de armas de Juana de Arco, que hizo reconstruir el castillo de Châteaudun en el siglo XV.

