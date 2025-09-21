Visite commentée « La Barre express » Parc écologique Izadia Anglet

Gratuit. Réservation obligatoire.

Plongez dans l’histoire du site de La Barre à travers ses différentes activités et son évolution jusqu’à aujourd’hui. Découvrez également la richesse écologique du milieu marin et dunaire. Une visite ponctuée de photographies anciennes et d’anecdotes, des architectures différentes, une véritable pause dans le temps ! Animée par la Direction de l’environnement.

Sur réservation – dès 8 ans – annulation en cas de pluie

Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo (chaussures et coupe-vent).

Pour en savoir plus : https://izadia.anglet.fr/

Parc écologique Izadia 297 avenue de l'Adour, 64600 Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 57 17 48
Le parc écologique Izadia est un espace naturel préservé. Une gestion scientifique est réalisée pour conserver la diversité et la richesse de sa faune et sa flore patrimoniales.

La Maison de l’environnement et du développement durable vous propose de découvrir le patrimoine naturel de la commune d’Anglet. A l’intérieur de la Maison de l’Environnement, une exposition vous permet d’en savoir plus. En milieu urbain cet espace naturel est également un lieu d’expression privilégié pour les artistes. Intégrées en pleines nature, les œuvres peuvent alors raconter une histoire.

