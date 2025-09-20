Visite commentée La butte du Châtelard Journées européennes du Patrimoine Place de l’église Châteauneuf-sur-Isère

Place de l’église Départ de l’Eglise Saint-Hugues Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Une balade commentée sur la colline du Châtelard (site Natura 2000 et Espace Naturel Sensible local) permet d’observer une flore rare et protégée, d’apprécier une vue imprenable et de découvrir les carrières à ciel ouvert.

Place de l’église Départ de l’Eglise Saint-Hugues Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

A guided walk on the Châtelard hill (a Natura 2000 site and local « Espace Naturel Sensible ») allows you to observe a rare and protected flora, enjoy a breathtaking view and discover the open-air quarries.

German :

Bei einem kommentierten Spaziergang auf dem Châtelard-Hügel (Natura 2000-Gebiet und lokaler Espace Naturel Sensible) können Sie eine seltene und geschützte Flora beobachten, eine atemberaubende Aussicht genießen und die Tagebau-Steinbrüche entdecken.

Italiano :

Una passeggiata guidata sulla collina di Châtelard (sito Natura 2000 e area naturale sensibile locale) permette di osservare una flora rara e protetta, di godere di un panorama mozzafiato e di scoprire le cave a cielo aperto.

Espanol :

Un paseo guiado por la colina de Châtelard (lugar Natura 2000 y zona natural sensible local) le permitirá observar una flora rara y protegida, disfrutar de una vista impresionante y descubrir las canteras al aire libre.

