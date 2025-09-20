Visite commentée « La Casa Julia : secrets d’une maison catalane » Casa Julia Perpignan

Visite commentée « La Casa Julia : secrets d’une maison catalane » Casa Julia Perpignan samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée « La Casa Julia : secrets d’une maison catalane » 20 et 21 septembre Casa Julia Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpîgnan, présentée par un guide-conférencier.

Plongez dans l’élégance gothique de cette demeure patricienne nichée au coeur du vieux quartier des pareurs de draps. Autour d’un patio à arcatures, laissez-vous surprendre par ses trésors : corbeaux sculptés, plafonds peints, puits, fenêtres et bien plus encore. La Casa Julia vous dévoilera son histoire, de ses origines médiévales à ses huit corps de bâtiments ajoutés au fil des siècles. Une visite rare, une lecture enchantée.

Casa Julia 2 rue des fabriques d’en Nabot, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.perpignantourisme.com/ »}]

Visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpîgnan, présentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan