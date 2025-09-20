Visite commentée : « La Casa Xanxo, témoin d’une demeure médiévale » Casa Xanxo Perpignan

Visite commentée : « La Casa Xanxo, témoin d’une demeure médiévale » Samedi 20 septembre, 15h00 Casa Xanxo Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite sur réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30

Casa Xanxo 8 rue de la main de fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie Demeure d'un riche négociant du début du XVIe siècle, puis hôtel particulier de noble famille, la Casa Xanxo est pour la première fois entièrement ouverte au public après une minutieuse restauration. Les salles aux exceptionnelles sculptures gothiques, les salons Rococo, la grande salle néogothique, l'escalier d'honneur, le séchoir, le jardin à tonnelle Art nouveau et l'étonnante frise sculptée en façade, se dévoilent au plaisir de la visite.

Visite guidée propose par le service Ville d’art et d’histoire, presentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan