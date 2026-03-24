Visite commentée La Cathédrale par Regards sur la Cathédrale Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte Nevers

Visite commentée La Cathédrale par Regards sur la Cathédrale

Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte 6 Rue Abbé Boutillier Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-09-01

La première cathédrale de Nevers a été construite au VI? siècle sur le point le plus élevé de Nevers.

Au cours de son existence, la cathédrale a subi divers aléas : effondrement de voûte, incendies… dont elle s’est toujours relevée.

Auparavant dédiée à Saint Gervais et Saint Protais, en 802 Saint-Cyr et Sainte Julitte en deviennent les saint patrons.

En 1211, un important incendie détruit l’édifice. Une cathédrale plus grande sera reconstruite en style gothique primitif, c’est pratiquement celle qui s’offre à vous aujourd’hui, à une exception près : la tour.

La tour Bohier, une hauteur de 52 m a été édifiée grâce à l’évêque du même nom de 1509 à 1528.

Les guerres de religion ont notamment défiguré les sculptures du portail du Doyenné.

La révolution de provoquée la destruction de son mobilier et de divers éléments, dont les tombeaux des Ducs. Elle devient le temple de la Raison avant d’être réaffectée au culte catholique en 1801.

En 1870, des travaux de restauration, dont le pignon du chevet roman, à l’ouest, sont entrepris par Ruprich-Robert (élève de Viollet-le-Duc.

La nuit du 16 juillet 1944, les alliés bombardent la gare de Nevers, mais malheureusement 2 bombes traverses le cœur gothique, ce qui cause d’importants dommages aux chapelles rayonnantes qui sont détruites, tout comme le mobilier liturgique et les vitraux.

Les travaux de restauration (1947/1966) ont permis de redécouvrir, lors de fouilles, le baptistère du VI? siècle, ainsi que le portail, de l’an mil, de l’église romane.

Dans une cathédrale réhabilitée, vous pourrez découvrir, outre le baptistère, le Christ sur la croix (œuvre en bois de 1080) le retable de la vie de Jean-Baptiste (XV? siècle), 1052 m² de vitraux contemporains, le chemin de croix en faïence de Nevers et encore tant de merveilles dont certaines malheureusement cachées pour cause de travaux de restauration des chapelles latérales. Ces chapelles latérales restaurées seront remises à la vue des visiteurs courant 2026, revenez les découvrir à ce moment-là.

Ouverture pour les visites commentées

– Du samedi 21 juin au vendredi 4 juillet de 14h30 à 18h30 ;

– Du samedi 5 juillet au mercredi 3 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, pas de visite commentée le dimanche matin ;

– Du jeudi 4 au dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30.

Visites commentées gratuites et sur demandes tous les jours, aux mêmes horaires.

Pour info Accueil et visites commentées à la Cathédrale sont suspendues jusqu’au dimanche 6 juillet.

Les bénévoles de Regards sur la Cathédrale vous offrent leurs commentaires gratuitement. L’association est heureuse de recevoir vos dons en guise de remerciement. .

Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte 6 Rue Abbé Boutillier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté regards.cathedrale@nievre.catholique.fr

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L’événement Visite commentée La Cathédrale par Regards sur la Cathédrale Nevers a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Nevers