Visite commentée : la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, un chef-d’œuvre du gothique méridional Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Perpignan

Visite guidée gratuite. Sans réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite-guidée proposée par l’association culturelle de la cathédrale.

Édifiée entre 1324 et 1509, la cathédrale est à l’image de l’architecture typique du gothique méridional.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 1 rue de l’Horloge, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 0468513372 L’édifice a été commencé en 1324 et est construit en petits matériaux. Le calcaire de Baixas est employé pour les points d’appui importants et les nervures des voûtes. Les galets pris dans la Têt ont été jointoyés au mortier de chaux et, par endroit, au ciment romain. La brique est le matériau le plus employé (murs portants, voûtes, murettes de la toiture, ébrasements des baies). Les petits chéneaux latéraux sont en poterie vernissée verte. Le calcaire de Baixas ne pouvant se sculpter, les quelques décors (moulures, gargouilles) sont en grès rouge. Les remplages sont faits en mortier de ciment moulé et établi sur une armature de fer. Ils datent de la fin du XVe siècle.

