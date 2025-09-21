Visite commentée – La Chapelle de l’Annonciade Chapelle de l’Annonciade Martigues

Visite commentée – La Chapelle de l’Annonciade Chapelle de l’Annonciade Martigues dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée – La Chapelle de l’Annonciade Dimanche 21 septembre, 10h00 Chapelle de l’Annonciade Bouches-du-Rhône

Gratuit, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Classée au titre des monuments historiques en 1910, la chapelle du XVIIe siècle, restaurée entre 1995 et 2015, présente une riche décoration intérieure aux accents baroques.

La visite commentée sera l’occasion d’évoquer l’histoire de la chapelle de l’Annonciade, de ses occupants, mais également de s’intéresser aux détails symboliques de l’impressionnant décor baroque.

Lors des JEP, la chapelle sera également ouverte à la visite libre samedi 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h ; et le dimanche 21 septembre de 14h à 18h.

Chapelle de l’Annonciade 10 Boulevard Vincent Richaud, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442887904 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/chapelle-de-lannonciade [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}] Située dans le quartier de Jonquières, à l’arrière de l’église Saint Genest, la chapelle de l’Annonciade, fut construite durant la seconde moitié du XVIIe siècle pour la confrérie des pénitents blancs.

On peut la visiter et assister à de multiples événements (concerts, conférences, ateliers…).

Des messes et des cérémonies sont également organisées ponctuellement par la paroisse.

Venez découvrir le plafond peint et ornementé, les fresques murales colorées illustrant la vie de la Vierge et les stalles sculptées. Et plus encore le retable en bois, vous éblouira avec ses multiples motifs.

Finement ouvragé et doré à la feuille, vous y observerez, ses peintures à l’huile sur toile.

Enfin, ne manquez son majestueux maître-autel décoré en trompe-l’œil.

Journées européennes du patrimoine 2025

AHAA – ville de Martigues