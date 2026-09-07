Visite commentée : la chapelle Saint-Remy, Chapelle Saint-Remy, Auriac-du-Périgord

Informations pratiques

Visite commentée : la chapelle Saint-Remy 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Remy Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Construite entre 1520 et 1541 par François Arnal de La Faye, seigneur de La Faye, et son épouse, Souveraine d’Aubusson, la chapelle Saint-Rémy d’Auriac se distingue par la simplicité épurée de son architecture.

Autrefois, elle faisait l’objet d’un important pèlerinage le 23 août, saint Rémy étant réputé pour ses vertus guérisseuses. Eugène Le Roy la mentionne également dans son roman Jacquou le Croquant.

Chapelle Saint-Remy Route de Thenon, 24290 Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Construite entre 1520 et 1541 par François Arnal de La Faye, seigneur d’Auriac, et son épouse Souveraine d’Aubusson, la chapelle Saint-Rémy d’Auriac se distingue par sa simplicité épurée. Elle faisait autrefois l’objet d’un important pèlerinage, organisé le 23 août, saint Rémy étant réputé pour ses vertus guérisseuses. Eugène Le Roy la cite également dans son roman Jacquou le Croquant. Parking sur place

Construite entre 1520 et 1541 par François Arnal de La Faye, seigneur de La Faye et son épouse Souveraine d’Aubusson, d’une simplicité épurée, la chapelle Saint-Rémy d’Auriac faisait l’objet d’un le…

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