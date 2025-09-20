Visite commentée : La Face Cachée du Palais palais des sports et des congrès Megève

Dès 11ans

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Visitez le Palais afin de connaître l’envers du décor avec notre équipe de techniciens. Comprendre le fonctionnement de notre turbine hydroélectrique, comment le froid de la patinoire chauffe nos bassins…tout un univers à explorer pour mieux comprendre notre complexe.

palais des sports et des congrès route du palais 74120 megeve Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450211571 http://lepalais.com https://lepalaismegeve.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0450211571 »}] Architecture emblématique et novatrice de Maurice Novarina, le complexe du Palais des Sports et des Congrès est aujourd’hui identifié comme le plus grand complexe Indoor des Alpes françaises. Inauguré en 1969, ce bâtiment reflète le développement sportif et culturel de la station de Megève. Parking payant

