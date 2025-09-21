Visite commentée « La fin de chantier de l’église abbatiale de Montierneuf » Église Saint-Jean de Montierneuf Poitiers

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez redécouvrir l’église abbatiale Saint-Jean de Montierneuf, fondée par les comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine au XIe siècle, à l’issue d’un chantier de restauration lancé en 2017 et achevé au début de l’année 2025.

Cette rétrospective rappellera l’histoire mouvementée et l’architecture hybride de cet édifice, tout en présentant les grandes phases du chantier, les entreprises intervenues et les travaux réalisés.

Avec la participation de Cécile Tréffort, professeure d’histoire médiévale – Université de Poitiers / CESCM.

Église Saint-Jean de Montierneuf 32 Rue de Bonneuil Matours, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Philippe Gindre