Visite commentée La Grande Borne La Ville-aux-Clercs

Visite commentée Dimanche 21 septembre, 14h00 La Grande Borne Loir-et-Cher

Dates et horaires : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Séverine Chesneau, propriétaire de la Grande Borne, ouvre exceptionnellement les portes de la chapelle à la visite. Le Comité départemental du Patrimoine et de l’Archéologie en Loir-et-Cher propose une visite commentée de la chapelle précédée d’une projection pour faire découvrir l’ancien château de la Gaudinière et ses illustres propriétaires Augustin Marie Mathieu Stanislas de La Rochefoucauld et de son épouse Marie Adolphine Sophie de Colbert de Chabanais qui sont à l’origine de la construction de La Grande Borne… Un retour au XIXe siècle…

La Grande Borne 8 rue Fleuriette 41160 La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire L’histoire de la Grande Borne (chapelle et ancien hospice du XIXe siècle) est liée à celle du château de la Gaudinière (aujourd’hui disparu) et de ses propriétaires Augustin Marie Mathieu Stanislas de La Rochefoucauld et de son épouse Marie Adolphine Sophie de Colbert de Chabanais. La Grande Borne est devenue ehpad puis a été vendue pour devenir un gîte de grande capacité. parking à proximité

CDPA 41 – Alexandra Mignot