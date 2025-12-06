Visite commentée : La jeunesse des Beaux-Arts Musée Quai Zola Rennes Samedi 27 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Visite commentée de l’exposition temporaire “La Jeunesse des Beaux-Arts, Rennes et ses artistes, 1794-1881”. Plongez dans le 19e siècle et vivez la naissance des Beaux-Arts à Rennes !

Début : 2025-12-27T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-27T16:00:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/visite-commentee-la-jeunesse-des-beaux-arts

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine