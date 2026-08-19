Visite commentée : la Maison de la Mémoire, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande

Informations pratiques

Visite commentée : la Maison de la Mémoire 19 et 20 septembre Archives municipales, Maison de la Mémoire Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez la mémoire de Marmande à travers les registres conservés aux archives et plongez dans l’histoire de la ville au fil des documents.

Archives municipales, Maison de la Mémoire 1 rue du Palais, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 24 https://wwww.mairie-marmande.fr Les archives municipales sont installées dans l’ancienne caserne des pompiers datant des années 1950.

Découvrez la mémoire de Marmande à travers les registres conservés aux archives.

©Mairie de Marmande