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Visite commentée : la Maison de la Mémoire, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales, Maison de la Mémoire · Marmande

Visite commentée : la Maison de la Mémoire, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales, Maison de la Mémoire
Adresse
1 rue du Palais, 47200 Marmande
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : la Maison de la Mémoire 19 et 20 septembre Archives municipales, Maison de la Mémoire Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez la mémoire de Marmande à travers les registres conservés aux archives et plongez dans l’histoire de la ville au fil des documents.

Archives municipales, Maison de la Mémoire 1 rue du Palais, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 24 https://wwww.mairie-marmande.fr Les archives municipales sont installées dans l’ancienne caserne des pompiers datant des années 1950.
Découvrez la mémoire de Marmande à travers les registres conservés aux archives.

©Mairie de Marmande

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