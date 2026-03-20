Visite commentée : La mort dans la ville Porte Saint Pierre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 18:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Entre rites funéraires, anciens lieux d’inhumation, mémoire ou encore fantômes, cette visite vous propose de découvrir les différents imaginaires et représentations de la mort dans la ville. Visite organisée par la Direction du patrimoine et de l’archéologie, Ville de Nantes

Porte Saint Pierre Centre-ville Nantes 44000

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