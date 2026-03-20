Visite commentée : La mort dans la ville Porte Saint Pierre Nantes
Visite commentée : La mort dans la ville Porte Saint Pierre Nantes mercredi 13 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 18:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
Entre rites funéraires, anciens lieux d’inhumation, mémoire ou encore fantômes, cette visite vous propose de découvrir les différents imaginaires et représentations de la mort dans la ville. Visite organisée par la Direction du patrimoine et de l’archéologie, Ville de Nantes
Porte Saint Pierre Centre-ville Nantes 44000
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