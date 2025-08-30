Visite commentée la pause Histoire Place Saint-Thyrse Châteauponsac

Visite commentée la pause Histoire Place Saint-Thyrse Châteauponsac samedi 30 août 2025.

Visite commentée la pause Histoire

Place Saint-Thyrse Musée René Baubérot Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-08-30 2025-09-04 2025-09-10 2025-09-13 2025-09-19 2025-09-25 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-10 2025-10-16 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-31

Chaque jour à 14h, l’équipe du Musée archéologique et ethnographique René Baubérot vous propose une visite commentée thématique afin de vous faire découvrir une partie des collections. Aujourd’hui, venez en apprendre plus sur l’histoire du bâtiment du musée ainsi que sur les collections archéologique et historique ! .

Place Saint-Thyrse Musée René Baubérot Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 musee@chateauponsac.fr

English : Visite commentée la pause Histoire

German : Visite commentée la pause Histoire

Italiano :

Espanol : Visite commentée la pause Histoire

L’événement Visite commentée la pause Histoire Châteauponsac a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pays du Haut Limousin