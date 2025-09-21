visite commentée « La place Dinan, archéologie et histoire » Place Dinan Le Croisic

visite commentée « La place Dinan, archéologie et histoire » Dimanche 21 septembre, 14h30 Place Dinan Loire-Atlantique

groupe limité à 30 personnes – réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 40 23 00 70

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite commentée « La place Dinan à travers les siècles – archéologie et histoire » à 14 h 30 par Laurent Delpire, DGA, directeur du patrimoine – Rendez-vous place Dinan près de l’estrade.

Le réaménagement de la place Dinan a permis de remettre à l’honneur cette place centrale du coeur ancien du Croisic. Les récentes fouilles autour des vestiges du château sont venues enrichir la connaissance et confirmer l’importance de ce lieu. Cette visite proposera de redécouvrir la place Dinan et son architecture à travers les siècles. Rendez-vous place Dinan près de l’estrade.

Place Dinan 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 23 00 70

Ville du Croisic