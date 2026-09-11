Visite commentée « La restauration des œuvres au Hiéron », Musée du Hiéron, Paray-le-Monial

Informations pratiques

Visite commentée « La restauration des œuvres au Hiéron » Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée du Hiéron Saône-et-Loire

Nombre de places limité, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

En écho à la thématique nationale « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », cette visite vous propose un regard croisé sur la préservation du patrimoine. Guidé à travers les collections, vous découvrirez l’histoire des œuvres restaurées : pourquoi et comment certaines pièces ont été choisies pour être sauvées, les enjeux éthiques de leur conservation et le rôle essentiel de ces interventions pour transmettre notre mémoire collective. Une approche accessible pour comprendre la seconde vie de nos trésors culturels.

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 81 79 72 »}, {« owner »: {« uid »: 6593724, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-25T07:53:15.771Z », « data »: [{« eventDuration »: 45, « bookingContact »: « musee.hieron@paraylemonial.fr », « response »: {« passId »: 433014399, « isPending »: false, « addressId »: 1042563}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T07:53:15.017Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2551952, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T07:53:15.117Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483305432, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789912800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T07:53:15.770Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433014399 »}] Réalisé de 1888 à 1893 par l’architecte Noël Bion, le Hiéron est conçu autour du concept de musée eucharistique. L’architecture du bâtiment allie au classicisme du vocabulaire la modernité des techniques constructives, comme l’utilisation de la charpente métallique, conférant à l’édifice un certain éclectisme. De forme triangulaire, il se compose de quatre galeries à éclairage zénithal entourant une salle centrale octogonale. Le portail monumental est inscrit dans une travée composite surmontée d’un fronton cintré brisé à volutes et d’un fronton triangulaire. La grande salle, dite salle des Fastes, abrite trois peintures murales sur toiles marouflées, œuvres d’Hugo d’Alési.

En écho à la thématique nationale « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », cette visite vous propose un regard croisé sur la préservation du patrimoine. Guidé à travers les vous des :…

© Musée du Hiéron