Visite commentée : la restauration du parement d’autel des Cordeliers, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée : la restauration du parement d’autel des Cordeliers Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée des arts précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Gratuit. Durée : 30 min – Public adultes. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez l’histoire et la renaissance de ce rare textile brodé du début du XIVe siècle.

Au-delà de ce fabuleux livre d’images racontant l’histoire sainte, vous découvrirez le savoir-faire des brodeurs du Moyen Âge ainsi que le patient travail de dérestauration mené au siècle dernier par une fondation suisse.

Toute une aventure !

Musée des arts précieux Paul-Dupuy 13 Rue de la Pleau, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie +33531229540 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/musee-des-arts-precieux-paul-dupuy Le musée actuel réunit un très important ensemble d’œuvres couvrant une période allant du Moyen Age à 1939. La collection d’arts graphiques (dessins, estampes…) est particulièrement riche en œuvres d’artistes toulousains et languedociens. L’ensemble exceptionnel de l’horlogerie, les trésors religieux médiévaux, les ivoires, faïences toulousaines et régionales, mais aussi verreries, le parement d’autel des Cordeliers, meubles, armes, monnaies et médailles composent la collection d’arts décoratifs du Moyen Age à nos jours. De nombreuses surprises aussi différentes que merveilleuses témoignent de la vie quotidienne et artistique du Languedoc. métro A station esquirol métro B station carmes Bus ligne 12 : arrêt Carmes Station VélÔ Toulouse : station 45 (Carmes) et station 46 (rue Ozenne)

Découvrez l’histoire et la renaissance de ce rare textile brodé du début du XIVe siècle.

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