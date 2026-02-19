Visite commentée La Roche + de 1000 ans d’histoire Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay
Visite commentée La Roche + de 1000 ans d’histoire Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay jeudi 2 avril 2026.
Visite commentée La Roche + de 1000 ans d’histoire
Office de Tourisme & du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-30 2026-05-28 2026-06-11 2026-07-02 2026-07-23 2026-08-13 2026-09-10 2026-09-24 2026-10-15
Franchissez la Porte Bourbon avec le guide et plongez dans l’histoire fascinante de La Roche-Posay.
Laissez-vous conter les secrets bien gardés de la cité médiévale, ses vestiges des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, ses anecdotes oubliées et ses trésors cachés… Une visite vivante et passionnée, où chaque pierre murmure son passé et où seul votre guide connaît les clés de cette aventure hors du temps. .
Office de Tourisme & du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
English : Visite commentée La Roche + de 1000 ans d’histoire
