Visite commentée La Roche + de 1000 ans d’histoire Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay

Visite commentée La Roche + de 1000 ans d’histoire

Franchissez la Porte Bourbon avec le guide et plongez dans l’histoire fascinante de La Roche-Posay.

Laissez-vous conter les secrets bien gardés de la cité médiévale, ses vestiges des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, ses anecdotes oubliées et ses trésors cachés… Une visite vivante et passionnée, où chaque pierre murmure son passé et où seul votre guide connaît les clés de cette aventure hors du temps. .

