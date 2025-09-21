Visite commentée « La salle des déclamations et son décor peint » Collège Gambetta Cahors

Visite commentée « La salle des déclamations et son décor peint » Dimanche 21 septembre, 14h30 Collège Gambetta Lot

Gratuit. Sans réservation.

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite guidée : un plafond entre ciel et savoir

Découvrez l’iconographie du plafond et le cheminement spirituel conçu par les Jésuites dans la décoration de cette salle, véritable écrin de leur projet éducatif. Cette visite met en lumière la place centrale du théâtre dans l’enseignement jésuite, alliant formation morale, art oratoire et élévation de l’âme.

Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.

