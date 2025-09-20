Visite commentée : « La sculpture dans toutes les époques » L’Oustal del Pech-Usclat Dégagnac

Gratuit. Départ des visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:05:00

️ Visite guidée d’une demeure au style architectural unique

Participez à une visite guidée de ce lieu exceptionnel, remarquable par la diversité de ses styles architecturaux. Chaque façade révèle une influence différente, allant du style quercynois au style classique, formant un ensemble harmonieux et original.

Au programme de la visite :

Exploration intérieure d’une partie du bâtiment ouverte exceptionnellement au public,

Découverte de l’atelier où sont conçues les œuvres,

Salle d’exposition présentant un large éventail de styles de mobilier français,

Admirez des meubles rares, certains pièces uniques, véritables témoignages du savoir-faire artisanal,

Cheminée stylisée, dessus de portes sculptés et plafonds ornés de fresques complètent cette immersion dans un univers élégant et singulier.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Jean-Laurent Loyer