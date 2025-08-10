Visite commentée La statuaire flamboyante des églises Notre-Dame et Saint-Pierre Église Notre-Dame Montluçon

Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon Allier

Début : Samedi 2025-08-10

fin : 2025-09-06

2025-08-10 2025-09-06 2025-09-13

À partir du XVème siècle, au cœur des églises Notre-Dame et Saint-Pierre, différents artistes « imagiers » s’expriment au travers d’une sculpture flamboyante d’exception qui illustre « l’Âge d’or du Bourbonnais » à Montluçon.

Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 11 mission-patrimoine@agglo-montlucon.fr

English :

From the 15th century onwards, in the heart of the Notre-Dame and Saint-Pierre churches, various « imagiers » expressed themselves through exceptional flamboyant sculpture, illustrating the « Golden Age of Bourbonnais » in Montluçon.

German :

Ab dem 15. Jahrhundert drückten sich in den Kirchen Notre-Dame und Saint-Pierre verschiedene « Bildkünstler » in außergewöhnlichen, flammenden Skulpturen aus, die das « Goldene Zeitalter des Bourbonnais » in Montluçon veranschaulichen.

Italiano :

A partire dal XV secolo, nel cuore delle chiese di Notre-Dame e Saint-Pierre, diversi « imagiers » si sono espressi attraverso una scultura eccezionale e fiammeggiante che illustra il « Secolo d’oro del Bourbonnais » a Montluçon.

Espanol :

A partir del siglo XV, en el corazón de las iglesias de Notre-Dame y Saint-Pierre, varios « imagineros » se expresaron a través de excepcionales esculturas flamígeras que ilustran la « Edad de Oro del Bourbonnais » en Montluçon.

