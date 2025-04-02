Visite commentée La tapisserie de l’Apocalypse Angers

Visite commentée La tapisserie de l’Apocalypse Angers vendredi 15 août 2025.

Visite commentée La tapisserie de l’Apocalypse

2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 14:15:00

fin : 2025-12-28 15:30:00

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03

Découvrez au cœur du château d’Angers un chef-d’œuvre du Moyen Âge unique au monde et inscrit à l’UNESCO la tapisserie de l’Apocalypse.

Sur inscription le jour même à l’entrée du château. .

2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite commentée La tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers