Visite commentée : La vie d’artiste au Théâtre Molière Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Sète

Gratuit. Réservation obligatoire par mail. Places limitées.

Visite guidée du Théâtre Molière : dans la peau d’un artiste

Cette visite originale propose de découvrir le Théâtre Molière en se glissant dans la peau d’un artiste.

En plus de parcourir la scène et la salle, vous explorerez les espaces habituellement réservés aux comédiens : loges, foyer des artistes, espaces de préparation… L’occasion de mieux comprendre les coulisses de la vie artistique et le quotidien des artistes lorsqu’ils ne sont pas sur le plateau.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@tmsete.com »}] Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

