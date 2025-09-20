Visite commentée La villa Poissonnier Châteauroux

Pour participer, il sufira de reserver au 06 21 07 55 15 auprés du propriétaire. Attention! Il faut être mobile car il y a des marches pour accèder à la maison et au premier étage.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La présentation de la Villa sera conditionnée par le circuit proposé à l’interieur (toute la maison sera visitable) et par une observation extérieure. Des photos seront présentées et commentées. Exceptionnellement, nous aurons des miniatures de bas reliefs de Vadim Androusov à présenter, bas reliefs dont on sait qu’ils ont été destinés à des maisons indriennes mais qui pour le moment ne sont pas identifiées.

La villa Poissonnier 25 boulevard de la Valla 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0621075515 Cette villa est le fruit d’influences multiples. Manifestement, lorsque l’on découvre son architecture extérieure, on est saisi par les points communs qu’elle affiche avec les deux écoles Jan-Zay et Montaigne construites à Châteauroux par le célèbre architecte de Buzançais, Albert Laprade. Lorsque l’on pénètre ses entrailles, c’est plutôt l’Art déco qui est aux manettes. Elle a été dessinée en 1947 par l’architecte Roger Géninet (il avait une grande admiration pour Albert Laprade et il l’avait rencontré à plusieurs reprises) et construite par le plus gros entrepreneur de construction du département de l’époque pour lui-même. Avec un budget « illimité », elle a accueilli le sculpteur Vadim Androusov qui a laissé un magnifique bas-relief au-dessus de la cheminée du salon et sur les portes des meubles de cette même pièce, des poignées en bronze en forme de lion, de poissons pour des tiroirs ou de personnages antiques. Les plus grosses poignées font 30 cm de hauteur, elles sont magnifiques.

Les luminaires, qui malheureusement ne sont plus dans la villa, ont été des œuvres de Jean Royère et les meubles bas encore présents dans le salon (placards et bar) sont sans doute de André Arbus car Vadim Androusov et lui ont beaucoup collaboré sur des projets communs. Géninet connaissait bien ces artistes, il a plusieurs fois collaboré avec Androusov notamment. Annick Géninet, fille de l’architecte, se souvient bien de ces artistes et designers, elle les a rencontrés lorsqu’elle était jeune en présence de son père. Elle-même a fait des études d’architecture intérieure.

La maison est grande et très éclairée, un puits de lumière trône au-dessus de l’escalier forgé qui mène au premier étage et j’ai des photos agrandies de 1950 montrant les deux façades, la fresque d’Androusov, le bureau de l’entrepreneur, la cage d’escalier et la salle de bain en faïence noire que j’ai connue lors de l’acquisition de cette villa en 1997. J’ai récupéré les plans du permis de construire aux archives municipales.

J’ai rencontré beaucoup de gens qui ont connu cette villa (notamment la fille de l’architecte et la petite fille du constructeur (Poissonnier) qui a vécu 5 ans dans cette maison au début des années cinquante lorsqu’elle était fillette. Elle en garde des souvenirs précis. J’ai mille anecdotes à partager concernant cette maison, de ceux qui l’ont habité, de ceux qui l’ont embellie, de ceux qui l’ont admirée… Je suis d’ailleurs en train d’écrire un livre dont le titre sera : Sur les traces de la villa Poissonnier.

Mon objectif est de rendre hommage à M. Poissonnier, à son ami Géninet, architecte talentueux et aux artistes qui ont laissé des traces dans cette villa. Parking extérieur sur terre plein

Vadim Androusov