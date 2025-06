Visite commentée « L’ancien bourg de Saint-Géréon et le Petit Moulin COULEURS PARASOL Place du Prieuré Ancenis-Saint-Géréon 11 juillet 2025 19:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du bourg de Saint-Géréon

Découverte du patrimoine rural à travers son église, ses personnalités marquantes et le site du Gotha. La visite se prolonge dans le quartier du Petit Moulin,

entre demeures bourgeoises, ancien moulin et activités agricoles qui témoignent des savoir-faire locaux.

Tout public Gratuit

Animation proposée par la la ville d’Ancenis-Saint-Géréon.

Réservation obligatoire à couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr ou 02 40 83 87 07.

Pour les inscriptions par mail, merci de fournir le nom, prénom, âge et ville de chacun des participants et un numéro de téléphone. .

Place du Prieuré Devant l’église

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

English :

Discover or rediscover the history of the village of Saint-Géréon

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Geschichte des Marktfleckens Saint-Géréon

Italiano :

Venite a scoprire o a riscoprire la storia del villaggio di Saint-Géréon

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir la historia del pueblo de Saint-Géréon

