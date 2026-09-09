Visite commentée : L’Annonciation de Louis Finson, stand d’accueil des JEP, Arles

Informations pratiques

Visite commentée : L’Annonciation de Louis Finson Samedi 19 septembre, 10h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône

Gratuit. Sur inscription obligatoire au 04 90 49 39 46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Après avoir voyagé de Naples à Arles, elle vient d’être restaurée pour ses 400 ans et est exposée dans le cloitre de Saint-Trophime. La visite commentée vous présentera l’histoire de cette fabuleuse peinture, celle de son créateur mais également ses nombreux mystères.

Par Carole Nanni, Responsable du pôle monuments historiques et patrimoine mobilier.

stand d’accueil des JEP place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]

Journées européennes du patrimoine journées européennes du patrimoine visite

A.Cartelli/Ville d’Arles