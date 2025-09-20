Visite commentée « L’apothicairerie, ancienne pharmacie de l’hôpital » Ancienne pharmacie de l’hôpital Lodève

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Rob de Sureau, Électuaire, Pommade de Limaçon… Ces noms mystérieux sont ceux de remèdes et de substances autrefois conservés dans les pots de l’ancienne pharmacie de Lodève. Découvrez en visite flash cette officine conservée du XIXᵉ siècle, ses boiseries et ses pots en porcelaine au sein même du bâtiment historique de l’hôpital ! Un voyage dans le temps abordant le rôle de l’hôpital à travers les siècles ainsi que les différentes personnalités ayant donné corps à ce lieu unique.

Ancienne pharmacie de l'hôpital 13 bd Pasteur, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie

© Vauban