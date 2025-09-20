Visite commentée : « L’archi-visite : la Mémo se raconte à 3 voix » Médiathèque Montauban

Visite commentée : « L’archi-visite : la Mémo se raconte à 3 voix » Samedi 20 septembre, 15h00 Médiathèque Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h30.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

️ Archi-visite : la Mémo se raconte à 3 voix

Inaugurée en 2013, la Médiathèque Mémo se distingue par son architecture contemporaine et son allure sculpturale.

Érigée comme nouveau signal d’entrée de ville, elle reconnecte les quartiers et devient un lieu des savoirs partagés.

Partez à la découverte de ce bâtiment emblématique de Montauban en compagnie d’une architecte du CAUE, de la directrice adjointe de la médiathèque et d’une guide-conférencière du CIAP, pour une visite inédite à 3 voix.

Médiathèque 2 rue Jean Carmet, 82 000 Montauban

©P.Fisher