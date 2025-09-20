Visite commentée « L’architecture dans les collections permanentes du musée » Musée des beaux-arts Libourne

Visites réalisées par l’équipe de médiation du service des publics. Sans réservation. Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Découvrez les liens entre l’architecture et les arts en observant des œuvres d’art classiques et plus contemporaines, dont plusieurs seront spécialement sorties des réserves pour l’occasion.

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts L’édifice présente un haut pignon avec deux tours. L’ensemble date du XVe ou du XVIe siècle. Les deux tours datent, sur partie de leur hauteur, de la première moitié du XVIIIe siècle. L’édifice illustre le type de la mairie des communes du sud-ouest au Moyen Age.

© Musée des Beaux Arts de Libourne – JC Garcia