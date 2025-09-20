Visite commentée : L’architecture de la fosse Delloye Centre historique minier, musée de la mine, centre d’archives, centre de culture scientifi […] Lewarde

Visite commentée : L’architecture de la fosse

Delloye 20 et 21 septembre Centre historique minier, musée de la mine, centre d’archives, centre de culture scientifi […] Nord

Accès libre et gratuit.

Visite commentée à 10 h et 11 h (durée 45 min), gratuit sur réservation.

Visite guidée des galeries : 7,70 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le Centre Historique Minier est installé sur le site de la fosse Delloye qui a fonctionné pendant 40 ans, de 1931 à 1971. Au cours d’une visite commentée par un médiateur culturel, découvrez les infrastructures du jour (le carreau, les puits, les bâtiments des machines d’extraction, le triage, le réseau ferroviaire, le bâtiment du personnel…), mais aussi les aspects architecturaux de la mine. Cette visite sera également l’occasion d’en savoir plus sur le chantier de travaux patrimoniaux mené par la Région Hauts-de-France à partir de l’été 2025 sur le puits n°2, son chevalement, la passerelle des travailleurs et la lampisterie

Centre historique minier, musée de la mine, centre d’archives, centre de culture scientifi […] Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, France Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France 0327958282 https://www.chm-lewarde.com La fosse Delloye fut créée, à Lewarde, à proximité de la concession d’Azincourt. Initié à partir de 1911, le fonçage du puits n°1 fut interrompu par la Première guerre puis repris en 1921. Il rentra en exploitation en 1927. Le fonçage du deuxième puits commença en 1927 et son exploitation démarra en 1931. Les deux puits étaient autonomes, servant à l’extraction du charbon et au retour d’air. En 1955, la fosse Vuillemin fut concentrée sur Delloye. Dès 1967, on constata l’épuisement à court terme du gisement et l’impossibilité de poursuivre l’extraction en profondeur. La fosse ferma le 15 juillet 1971. Dès cette date, le site de Lewarde fut choisi pour y implanter un Centre Historique Minier avec pour objectif de témoigner des activités minières. Ainsi, machines, outils mais également archives des différentes fosses furent collectées pour alimenter ce projet. L’architecte belge Henri Guchez fut chargé de la mutation des bâtiments. Le centre ouvrit ses portes le 3 mai 1984.

