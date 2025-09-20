Visite commentée « Lavaur, une journée du patrimoine olfactif » Osmoart Lavaur

Tarif : 15 € par personne. Maximum 15 personnes par visite. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Accompagné de Pierre Bénard, parfumeur-créateur à Lavaur, partez pour une promenade olfactive à travers le centre historique, de sa maison et osmothèque jusqu’à l’ancienne voie romaine, le long de l’Agout et de la cathédrale Saint-Alain.

Prendre l’air pour respirer, prendre l’air pour inspirer, prendre l’air pour s’inspirer, prendre l’air pour sentir…une journée, un jour-nez, un jour avec un nez.

Une façon très originale et avant-gardiste de (re)découvrir le patrimoine de Lavaur sous un nouvel angle !

Osmoart 8 rue Villeneuve 81500 Lavaur Lavaur 81500 Tarn Occitanie 06 22 25 13 16 https://www.osmoart.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 25 13 16 »}] Osmoart est une société de parfumerie Française fondée en 2003 par Pierre Bénard.

Passionnés par les parfums, les couleurs et les sons, nous sommes innovateurs d’expériences multi-sensorielles et synesthésiques centrées sur la culture, l’expertise créative, l’éducation ,la recherche et le développement.

En étroite collaboration avec les marchés mondiaux et les acteurs du parfum, nous nous appuyons sur la découverte, l’innovation et la créativité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Osmoart